طائرات مجهولة تقصف مواقع في ريف الميادين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا

مصراوي

شنت طائرات مجهولة قصفا جويا عنيفا على مواقع في ريف الميادين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز نقلا عن المرصد السوري.

وقصفت الطائرات مواقع في الحيدرية والشبلي في بادية الميادين بريف دير الزور، وتبدو الغارات وأنها أمريكية حسبما نقلت سكاي نيوز.

كانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، قالت إن طائرات أمريكية وبريطانية نفذت "عدواناً" جديداً، إذ شنت 4 غارات على منطقة الجر بمحافظة حجة شمال غربي اليمن.

وكانت واشنطن ولندن نفذتا ضربات جوية عدة على مواقع في اليمن، وقالت كلتاهما إن القصف استهدف صواريخ وطائرات مسيّرة، كانت ستستخدم لشن هجمات على سفن في البحر الأحمر وبحر العرب وباب المندب.

وفي وقت سابق، قال الناطق العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، إنهم نفذوا عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي بصواريخ باليستية.

وتابع الناطق العسكري باسم الحوثيين اليوم الجمعة: "نفذنا عملية عسكرية ضد أهداف للعدو الإسرائيلي بأم الرشراش المحتلة بعدد من الصواريخ الباليستية".

وأضاف الناطق العسكري باسم الحوثيين: "نؤكد الاستمرار في تنفيذ الواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم".

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين: "لن نتردد في تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الصهيوني في البر والبحر حتى وقف العدوان على غزة".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منظومة "الحيتس" اعترضت صاروخاً باليستياً أطلق من اليمن نحو "إسرائيل" اليوم الجمعة.