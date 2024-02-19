"خطرا على البلاد".. بن غفير يعلق على وصول المسلمين إلى الحرم القدسي خلال رمضان

مصراوي

أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتقاده بأن القيود المفروضة على المسلمين بشأن الدخول إلى الحرم القدسي ضرورية خلال شهر رمضان، منتقداً أعضاء الأجهزة الأمنية الذين يعتقدون أن السماح بدخولهم أمر ضروري.

وأضاف خلال اجتماع لحزب عوتسما يهوديت في الكنيست: "طلب مني أحد المسؤولين عدم الصعود إلى الحرم القدسي خلال عيد العرش اليهودي لأن ذلك قد يزعج حماس"، لكن هجوم 7 أكتوبر ما زال يحدث"، موضحا أن أولئك الذين يعارضون سياساته "هم نفس الأصوات التي قالت إذا سمحنا للفلسطينيين فيه سيكون بخير".

وتابع بن غفير: أن تجمع عشرات الآلاف من الحاقدين، والاحتفال بالنصر في جبل الهيكل، يشكل خطرا على أمن البلاد"، أعلن، مجادلا بأن "نفس الأصوات التي قالت لي أنه يجب فتح الجبل لكل العرب.