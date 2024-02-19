الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن الأوضاع في غزة خلال رمضان

(مصراوي)



قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لا تمانع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحذر ليفي خلال تصريحاته، أي دولة قد يكون لها علاقات مع حركة حماس، قائلًا إن إسرائيل لن تتسامح مع أي رئيس دولة "يعطي حماس غطاء سياسيا".

وصرح ليفي، أن الجيش الإسرائيلي يعزز عملياته على الحدود الشمالية مع لبنان رغم الطقس السيء.

وبالنسبة لما ستكون عليه الأوضاع في شهر رمضان، وضح ليفي أن إسرائيل ترغب أن يكون شهر رمضان آمنًا لكنه أشار في ذات الوقت أن إسرائيل ملتزمة بتدمير حماس.



وأضاف ليفي، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتخذ قرارها بعد بشأن وضع المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وزعم ليفي أن الجيش الإسرائيلي تمكن من تفكيك 18 كتيبة تابعة لحركة حماس، مصرحًا أن ما تبقى من قوتها هو الربع فقط.