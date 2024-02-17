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BBC

الجزائر تقدم مشروع جديد لمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

03:28 م السبت 17 فبراير 2024

مجلس الأمن الدولي

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وكالات

وزّعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدّل على أعضاء مجلس الأمن الدولي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

ويجدّد مشروع القرار الجزائري، المطالبة بأن تمتثل جميع الأطراف بدقة لالتزاماتها فيما يتعلق بحماية المدنيين.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات وجميع الأعمال العدائية ضد المدنيين.

ويجدد مشروع القرار تأكيد الالتزام الثابت لدى المجلس برؤية حل الدولتين، ويشدد على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومن المتوقع التصويت على مشروع القرار الأسبوع المقبل.

مجلس الأمن الدولي الجزائر التهجير القسري للسكان المدنيين قطاع غزة المساعدات الإنسانية

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