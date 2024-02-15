الطوارئ الصحية برفح: القصف يستهدف المناطق الآمنة التي أوصى الاحتلال السكان باللجوء إليها

مصراوي

قال رئيس لجنة الطوارئ الصحية في رفح مروان الهمص، إنه في حالة اجتياح الاحتلال مدينة رفح فسوف يتعرض المرضى والمصابين بالمستشفيات للإبادة الجماعية.

وأضاف رئيس لجنة الطوارئ الصحية، أن مستشفى أبو يوسف النجار في رفح يضم 18 وحدة فقط لغسيل الكلى لخدمة أكثر من 600 مريض، مطالبا المجتمع الدولي بتوفير وحدات غسيل كلى لمستشفيات رفح التي تعاني من تكدس المرضى.

وأكمل الهمص، أن القصف الإسرائيلي يستهدف المناطق الآمنة التي أوصى الاحتلال السكان باللجوء إليها.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن مصادقة ما يسمى كنيست الاحتلال على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحظر عمل الأونروا في القدس المحتلة يهدف لإنهاء عمل الوكالة.

وأضافت حماس أننا نرفض قرار الاحتلال المناقض للقرارات الدولية وندعو المجتمع الدولي لإدانته واتخاذ ما يلزم من خطوات لضمان استمرارية عمل الأونروا.

وقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليبي لازاريني إنه لا يرى إمكانية لإجلاء المقيمين في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة مثلما طلبت إسرائيل.

وطالب لازاريني بمعرفة المكان الذي يجب إجلاء الـ1.4 مليون شخص في رفح إليه . وقال لصحيفة نيو زيورخر تسايتونج السويسرية اليوم الخميس إنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأوضح لازاريني أن الشمال يتعرض للقصف بالقنابل، لذلك لا يجب نقل الأشخاص إلى هناك. وأضاف أن حدوث سوء تغذية مزمن ومجاعة يعد أمرا حتميا.