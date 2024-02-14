بوتين يوقع قانون مصادرة ممتلكات من ينشر أخبارًا كاذبة عن الجيش الروسي

موسكو - (د ب أ)

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قانون جديد ينص على مصادرة ممتلكات الذين ينشرون أخبارا كاذبة عن القوات المسلحة الروسية وكذلك الذين يقترفون جرائم تضر بالأمن القومي.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه تم نشر نص القانون على الموقع الرسمي للحكومة الروسية.

ويعدل القانون الجديد الأحكام ذات الصلة الواردة في القانون الجنائي الروسي ويوسع قائمة الجرائم التي يعاقب عليها بمصادرة الممتلكات.

ومع ذلك، وفقا للوثيقة، حتى إذا تمت إدانة شخص ما بموجب القانون الجديد، فلن تخضع كل أمواله وأصوله وممتلكاته للمصادرة، ولكن فقط تلك التي اكتسبها بوسائل إجرامية أو المستخدمة في الأنشطة التي تستهدف الأمن القومي الروسي.

وسيدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من نشره رسميا.