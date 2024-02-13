جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 من قواته جنوبي غزة

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 3 عسكريين إسرائيليين، جراء استهداف المقاومة الفلسطينية لهم جنوب قطاع غزة.

وأفاد بيان جيش الاحتلال، أن من بين القتلى قائد الكتيبة 630 الذي تم استهدافه هو وآخرين من خلال تفخيخ المبنى المتواجدين فيه جنوب غزة.

وأضاف بيان جيش الاحتلال، أنه تم إصابة جنديين آخرين.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت في وقت سابق اليوم مقتل 3 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين، موضحًا البيان أنهم القتلى قد تم إصابتهم سابقًا هم و5 آخرين في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.