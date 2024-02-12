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BBC

الرئاسة الفلسطينية: نتنياهو يخدع العالم بحديثه عن الممر الآمن في رفح

11:47 ص الإثنين 12 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

وصفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، عن توفير ممر آمن للفلسطينيين في رفح بأنه محاولة لخداع العالم وسط عدم وجود أي مكان آمن في غزة.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتحرك العاجل من أجل منع قوات الاحتلال من اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل بري.

وفي وقت سابق اليوم دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الدول المطالبة بحل الدولتين بالعمل على محاربة الاستيطان بجميع أشكاله، ووقف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

بينيامين نتنياهو الممر الآمن غزة مدينة رفح

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