قطر تندد بالتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي غزة

مصراوي

أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم السبت، عن إدانتها التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحذرت الخارجية القطرية من كارثة إنسانية في رفح التي أصبحت ملاذا لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح الاحتلال لرفح وارتكاب إبادة جماعية.

وطالبت الخارجية القطرية في بيانها إلى توفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربة عن رفضها القاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.