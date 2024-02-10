إعلان

BBC

قطر تندد بالتهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي غزة

07:03 م السبت 10 فبراير 2024

وزارة الخارجية القطري

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، اليوم السبت، عن إدانتها التهديدات الإسرائيلية باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحذرت الخارجية القطرية من كارثة إنسانية في رفح التي أصبحت ملاذا لمئات آلاف النازحين الفلسطينيين، داعية مجلس الأمن الدولي إلى تحرك عاجل يحول دون اجتياح الاحتلال لرفح وارتكاب إبادة جماعية.

وطالبت الخارجية القطرية في بيانها إلى توفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، معربة عن رفضها القاطع محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

وزارة الخارجية القطرية مدينة رفح قطاع غزة القانون الدولي مجلس الأمن الدولي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

ماذا نعرف عن مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي حتى الآن؟
دار الإفتاء تعلن غدًا أول أيام شهر شعبان لعام 1445هـ
* سعر الذهب اليوم السبت في مصر يعوض خسارته الصباحية بمنتصف التعاملات
* رمضان 2024.. الخريطة الكاملة لمسلسلات منصة "شاهد" (صور)