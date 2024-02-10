الخارجية الإيرانية: نتنياهو يسعى للخروج من مستنقع غزة

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن طهران كانت لديها مباحثات جيدة مع المسؤولين اللبنانيين بخصوص الوضع في المنطقة.

وأكد عبد اللهيان أنه من الواضح أنه بعد مضي أكثر من 4 أشهر من الحرب لم يحقق الاحتلال الإسرائيلي أي نتائج، كاشفا عن اعتقاده بأن المقاومة الفلسطينية وحماس قامت بعمل حكيم ضد الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه إذا تطلعت أمريكا للهدوء فعليها وقف جرائم الحرب في غزة و الضفة الغربية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تريد إلا الخير للبنان.

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة، لافتا إلى أن المنطقة تسير نحو الاستقرار والتوصل لحل سياسي رغم رغبة نتنياهو في استمرار الحرب.

زنوّه عبد اللهيان إلى أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين يسعى لأخذ البيت الأبيض رهينة بهدف البقاء في منصبه، مشددا على أن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أهدافها في حرب غزة وحلفاؤها يعتقدون أنه يجب التركيز على الحل السياسي.

ولفت عبد اللهيان إلى أن طهران لا تعتقد أن إسرائيل تستطيع أن تخوض حربا على جبهتين، مؤكدا أن حزب الله استطاع الحفاظ على سيادة لبنان ودعم المقاومة، مضيفا أن نتنياهو يسعى للخروج من مستنقع غزة.