الخارجية الإيرانية: وقف الحرب على غزة هو مفتاح أمن الملاحة في البحر الأحمر

مصراوي

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن طهران تتابع الأبعاد القانونية لجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل وتدعم خطوة جنوب إفريقيا، مؤكدا أن بلاده دعمت وبقوة خطوة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال.

وأوضح عبد اللهيان أن لبنان يقف في الخطوط الأمامية لمحور المقاومة، لافتا إلى أنه في حال لم تكن هناك مقاومة في لبنان فلن يكون هناك لبنان، منوّها إلى أنه دائما ما تتلقى طهران تقييما واضحا ودقيقا من حسن نصر الله بشأن التطورات في المنطقة.

ولفت عبد اللهيان إلى أن جذور ما حدث في غزة لا يعود لما حدث في 7 أكتوبر بل يعود لأكثر من 75 عاما من الاحتلال.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن طهران تدعم بقوة أمن الملاحة الدولية، مشددا على أن ما قامت به أمريكا وبريطانيا في جنوب البحر الأحمر هو توسيع للحرب في المنطقة، موضحا أن مفتاح أمن الملاحة في البحر الأحمر هو وقف الحرب على غزة

وكشف عبد اللهيان عن أن هناك تشاور مستمر بين طهران والرياض فيما يخص الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن العلاقات معها تسير في الاتجاه الصحيح.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن التطورات في غزة والضفة الغربية ليس لها أي حل سوى الحل السياسي، معربا عن دعم بلاده لأي مبادرة بشأن القضية الفلسطينية ويكون الشعب الفلسطيني في القلب منها.

ونوّه عبد اللهيان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم كافة الخيارات ضد غزة والمهزوم في هذه الحرب هو نتنياهو، مشيرا إلى أن ما يطرح من قبل حماس يأتي في إطار النظرة الواقعية ويجب دعمها للتوصل إلى حل سياسي.

وأكد أن الولايات المتحدة هي المذنب الرئيسي في شن الحرب على غزة، موضحا أن إسرائيل لا تستطيع الاستمرار في هذه الحرب بدون أمريكا.

وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأن عدم تمكن جيش الاحتلال من تحرير أسير واحد دليل على مدى قدرة المقاومة الفلسطينية، معربا عن توقعه بأن تقطع الدول الإسلامية التعاملات التجارية مع إسرائيل.