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سوليفان: أي شيء في سوريا أفضل من نظام وحشي دمر الشعب

03:18 م الإثنين 09 ديسمبر 2024

جيك سوليفان

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وكالات

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لـ"سي بي إس"، إن أي شيء في سوريا أفضل من نظام وحشي دمر شعبه على مدى 50 عاما.

وأضاف سوليفان أن هناك فرصة لبناء شيء أفضل بكثير في المستقبل بسوريا.

كانت الفصائل المسلحة السورية أعلنت سيطرتها على العاصمة السورية دمشق بعد معارك عنيفة، وفرار الرئيس السوري بشار الأسد إلى روسيا ومنحه حق اللجوء السياسي.

وأصدرت الفصائل السورية، بيانًا مقتضبًا عبر التلفزيون الرسمي أكدت فيه انهيار النظام بشكل كامل.

جيك سوليفان الأمن القومي الأمريكي سوريا بشار الأسد
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