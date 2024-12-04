ترامب يختار أحد قدامى محاربي حرب العراق لمنصب وزير الدفاع

واشنطن - (أ ب)

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب اليوم الأربعاء، أنه اختار جنديا سابقا وأحد قدامى المحاربين في حرب العراق، دانيال بي. دريسكول، لتولي منصب وزير الدفاع.

وذكر ترامب أن دريسكول قد أكمل دورة قوات المظلات الخاصة للجيش الأمريكي (رانجر) وخدم مع الفرقة الجبلية العاشرة في العراق.

دريسكول، الذي ينحدر من ولاية نورث كارولينا، كان يشغل مؤخرا منصب مستشار كبير لنائب الرئيس المنتخب جي دي فانس.

وتخرج دريسكول من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل ومن كلية الحقوق بجامعة ييل.

وقال ترامب عبر منصته للتواصل الاجتماعي: "سيكون دان محاربا شجاعا لا يعرف الكلل دفاعا عن جنود أمريكا وأجندة أمريكا أولا".

ولم يرد الجيش بعد على طلب تقديم سجل الخدمة العسكرية الخاص بدريسكول.