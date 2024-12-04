عملية معبر اللنبي.. إسرائيل تسلم عمان جثماني مواطنين أردنيين

(مصراوي)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "بتوجيه سياسي تمّت إعادة جثماني أردنيين نفذا عملية ضد جنود إسرائيليين جنوب البحر الميت قبل شهرين".



ومن جهتها، قالت الخارجية الأردنية، إنها تسلمت من إسرائيل جثماني مواطنين أردنيين لدفنهما في البلاد بعد تسليمهما لذويهما.



وفي 18 أكتوبر الماضي، أُصيب جنديان إسرائيليان في عملية إطلاق نار قرب البحر الميت نفذها مقاومون عبروا من الأردن.



وجاءت عملية البحر الميت بعد مضي أكثر من شهر على العملية التي نفذها الأردني ماهر الجازي، بمعبر اللنبي (جسر الملك حسين).



ونفذ الجازي عملية على جسر الملك حسين الفاصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذي يسيطر عليه الإسرائيليون، إذ أطلق النار على أمن المعابر الإسرائيلي أثناء مرور شاحنته وقتل 3 منهم ثم استشهد.