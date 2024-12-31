بعد شجار بينهما.. رجل يقتل شقيقه طعنًا بألمانيا

وكالات

تشاجر شقيقين في مدينة فلنسبورغ شمالي ألمانيا، وتصاعد الخلاف بينهما إلى شجار جسدي، أسفر عن مقتل أحدهما، وفقا لما أعلنته الشرطة، أمس الإثنين.

واندلعت المشاجرة بين الشقيقين البالغين من العمر 50 و44 عامًا، في وقت مبكر من الأحد الماضي، حسب ما أوردته التحقيقات الأولية.

وأوضحت التحقيقات، أنه بعد فترة وجيزة، يعتقد أن الشقيق الأصغر طعن الآخر في رقبته بسكين، وتم نقله إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرًا بإصابته الخطيرة.

وأبلغ شقيقهما الثالث (53 عاما) الشرطة، التي اعتقلت كلا من الشقيقين الأصغر والأكبر في موقع الحادث.

وتم إيداع الشقيق الأصغر الحبس الاحتياطي، بينما أفرج عن الشقيق الأكبر.

ولا تزال فرقة جرائم القتل تحقق في القضية، ولم يتضح في البداية سبب اندلاع الشجار، كما لم تكشف الشرطة جنسية الرجلين.