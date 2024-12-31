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وفاة مضيف طيران بعد هبوط اضطراري لطائرة سويسرية جنوبي النمسا

02:53 ص الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

طائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية

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وكالات

توفي أحد أفراد طاقم الضيافة الجوي في المستشفى، بعد أسبوع من الهبوط الاضطراري لطائرة تابعة للخطوط الجوية السويسرية "سويس"، في مدينة جراتس جنوبي النمسا، بسبب انتشار دخان في المقصورة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "سويس"، ينس فيلينجر: "نشعر جميعا بصدمة عميقة بسبب وفاة زميلنا العزيز، تعاطفنا مع عائلة الشاب، حيث لا يمكن تصور حجم ألمها".

كانت الطائرة من طراز إيرباص "إيه 220 – 300" متجهة من بوخارست إلى زيورخ في 23 ديسمبر.

ووفقا لشركة الطيران، التي تعد فرعا سويسريا لشركة لوفتهانزا الألمانية، فقد حدثت مشكلات في المحرك، وانتشر الدخان في المقصورة وداخل قمرة القيادة، مما أجبر الطائرة على الهبوط في جراتس.

واضطر الركاب وأفراد الطاقم إلى إخلاء الطائرة عبر الزلاقات الطارئة بعد الهبوط السلس على المدرج، وأُغلق مطار جراتس لعدة ساعات.

ونُقل 12 راكبا من أصل 74 راكبا واثنان من أفراد الطاقم إلى المستشفى، وتماثل الجميع للشفاء وخرجوا، باستثناء الموظف الذي توفي لاحقا وكان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة.

وأكد متحدث باسم شركة "سويس"، يوم الاثنين، أن التحقيقات جارية لتحديد السبب الدقيق للحادث.

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