السفارة الألمانية بكوريا الجنوبية توصي رعاياها بالتسجيل في قائمة التأهب للأزمات

سول/برلين - (د ب أ)

أعلنت السفارة الألمانية في العاصمة الكورية الجنوبية سول أنه لا يوجد في الوقت الحالي خطر مباشر على الأجانب بعد فرض الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.

وجاء في بيان للسفارة موجه إلى الألمان المقيمين في كوريا الجنوبية: "وفقا للوضع الحالي، لا يمكن حتى الآن تحديد القيود التي قد ترتبط بهذا القرار بالنسبة للمواطنين الأجانب في جمهورية كوريا، وحسب تقديراتنا، لا يوجد خطر مباشر على السلامة الشخصية للمواطنين الأجانب أو ممتلكاتهم"، مشيرا إلى أنه لا توجد حاليًا أي مؤشرات على نشوب صراع عسكري مع كوريا الشمالية.

ومع ذلك، أوصت السفارة رعاياها بالابتعاد عن الأماكن السياسية مثل المباني الحكومية، أو محيط الجمعية الوطنية، أو أماكن المظاهرات.

وأضافت السفارة: "بالإضافة إلى ذلك، نرجو منكم أيضًا تنبيه أقاربكم ومعارفكم والزائرين الألمان إلى إرشادات السفر والسلامة الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية، ونوصيكم بالتسجيل في قائمة التأهب للأزمات التابعة للوزارة (إليفان)".

وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، أعلن في وقت سابق فرض الأحكام العرفية الطارئة، متهما المعارضة في البلاد بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل أعمال الحكم والديمقراطية في البلاد من خلال الأنشطة المناهضة للدولة، وبرر قراره بضرورة حماية النظام الديمقراطي في البلاد، غير أن البرلمان الكوري الجنوبي طالب بعد ذلك بفترة قصيرة بإلغاء هذا الإجراء.



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