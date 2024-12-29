أسامة حمدان: ذهبنا إلى أقصى مرونة بشأن الأسرى

وكالات

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة أظهرت أقصى درجات المرونة في ملف الأسرى، شريطة وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب الكامل من غزة، وتوفير الإغاثة والإعمار دون أي شروط.

وأضاف حمدان أن العدو الإسرائيلي ينقلب في كل مرحلة من مراحل التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه، مشيراً إلى أن الاحتلال غير مستعد للانسحاب الكامل من القطاع ووقف العدوان، ويظل متمسكاً بهذه النقاط.

وأكد حمدان أن حديث الاحتلال عن كسر المقاومة أثبت فشله، حيث لا تزال المقاومة تسطر أروع صور البطولة. واعتبر أن المشاهد التي تبثها المقاومة هي مجرد جزء بسيط من البطولات التي يكتبها الشعب الفلسطيني.

وتابع قائلاً إن الاحتلال يواصل هجومه على المستشفيات بهدف استئصال الوجود الفلسطيني في إطار خطة الجنرالات الإسرائيليين، مشيرا إلى أن المقاومين في جنين ليسوا خارجين عن القانون، بل إن مواجهة الاحتلال هي واجب وطني.

وانتقد حمدان السلوك الأمني الذي تتبعه السلطة الفلسطينية، معتبراً أنه يتنافى مع أخلاقيات الشعب الفلسطيني، ودعا الأجهزة الأمنية إلى توجيه بنادقهم نحو الاحتلال، معتبرًا أن هذا هو السلوك الوطني الشرعي الوحيد المتوقع منها.