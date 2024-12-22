قسد: تركيا ترسل تعزيزات مكثفة إلى مدينة كوباني شمالي سوريا

بيروت - (د ب أ)

قالت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تدعمها الولايات المتحدة، مساء اليوم السبت، إن تركيا وحلفاءها داخل سوريا يرسلون تعزيزات مكثفة إلى جنوب مدينة كوباني الحدودية.

وقال المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية فرهاد الشامي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "هناك تعزيزات تركية مكثفة ومستمرة جنوب كوباني بالقرب من جسر قرقوزاق وهناك تواجد مكثف للغاية ليس فقط للميليشيات المدعومة من تركيا، ولكن للجيش التركي أيضا".

وأضاف الشامي "هناك اشتباكات لكن لم يحدث أي توغل حتى الآن".

وقال المسؤول الكردي إن "قوات سوريا الديمقراطية على اتصال بالتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والإدارة الأمريكية لوقف هجوم تركي محتمل".

وفي حين أن "قوات سوريا الديمقراطية" هي شريك مهم للولايات المتحدة في مكافحة تنظيم داعش المتطرف في سوريا، فإن تركيا ترى أن الميليشيا هي فرع من حزب العمال الكردستاني المحظور، وبالتالي تعتبرها منظمة إرهابية.