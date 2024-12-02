لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية يناير

فرانكفورت- (د ب أ)

مددت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران مجددا تعليق رحلاتها إلى إسرائيل.

وأعلنت الشركة في فرانكفورت اليوم الاثنين، أنه نظرا لاستمرار الوضع الأمني المتوتر، لن تسير المجموعة رحلات إلى مطار بن جوريون في تل أبيب حتى 31 يناير 2025.

وأوضحت الشركة أن القرار ينطبق على جميع شركات الطيران التابعة للمجموعة، من بينها "أوستريان" و"سويس" و"بروسلز" و"يورو وينجز"

وكانت المجموعة علقت من قبل رحلات شركتها الأساسية "لوفتهانزا" إلى تل أبيب حتى 31 ديسمبر.

ويمكن للمسافرين المتضررين إعادة الحجز لتاريخ سفر لاحق مجانا أو استرداد سعر التذكرة.

وستظل رحلات المجموعة إلى العاصمة اللبنانية بيروت ملغية حتى 28 فبراير 2025.

ولن تكون هناك رحلات جوية للمجموعة إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى 31 يناير 2025.