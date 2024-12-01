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وزير الدفاع الإسرائيلي يقترح هدم منازل كل من يهاجم الإسرائيليين

10:45 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

يسرائيل كاتس

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(مصراوي)

أفادت القناة السابعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس سيقدم للمجلس الوزاري الحربي (الكابينت) اقتراحًا لهدم منازل الفلسطينيين الذين أصابوا إسرائيليين، وليس فقط الذين قتلوهم.


وفي ظل العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من عام، أصدر كاتس قرارًا بوقف استخدام قانون الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتورطين في أعمال عنف بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.


وبرر كاتس إصداره القانون، قائلًا إن "الدولة اليهودية تتعرض لتهديدات فلسطينية، وإن عقوبات دولية غير مبررة تفرض ضد المستوطنين، بالإضافة لقانون الاعتقال الإداري الذي يعد إجراءً صارمًا ضد سكان المستوطنة".

يسرائيل كاتس هدم منازل مهاجمي الإسرائيليين جيش الاحتلال الإسرائيلي
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