وزير الدفاع الإسرائيلي يستقيل بشكل رسمي

القدس- (د ب أ)

استقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الجمعة، بشكل رسمي في مراسم شهدت تولي وزير الخارجية السابق يسرائيل كاتس المنصب، بعدما أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو جالانت في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وتعرضت إسرائيل لهزة بسبب إقالة جالانت، حيث انطلقت على إثر النبأ احتجاجات حاشدة في أنحاء مختلفة من البلاد.

ويرى العديد من الأشخاص في إسرائيل جالانت باعتباره الصوت الوحيد المعتدل في الحكومة اليمينية المتطرفة، وأن إقالته مؤشر على عدم اهتمام الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو باستعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة.

وشكر جالانت الجيش وحذر من أن "مهمة (الحرب) لم تنته بعد، ولا بد أن نراعي التزامنا الأخلاقي والتقليدي، والهدف من الحرب هو إعادة الـ 101 رهينة الباقين، الذي لم يروا أسرهم ومنازلهم بعد".

وشكر كاتس جالانت وقال إن أهداف الحرب هي "وقف العدوان الإيراني، وردع إمكانياته، والتغلب على حزب الله". وأضاف أن استعادة الرهائن "أولوية أخلاقية" في صدر الأولويات.

وأضاف كاتس: "يا يوآف، إننا أصدقاء وسنظل أصدقاء لأننا نؤمن بنفس الأشياء التي تضمن أمن إسرائيل ومستقبلها. اتعهد بأن تخرج دولة إسرائيل بأكملها من هذه الحرب ومن الألم إلى مكانة أرفع بكثير".