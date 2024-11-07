مداهمة 15 منزل واعتقال 6 فلسطينيين.. ماذا يحدث شرق قلقيلية؟

وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 6 فلسطينين خلال اقتحامها بلدة عزون شرق قلقيلية.

قالت مصادر محلية، إن الاحتلال اعتقل المواطن "مراد جمال سويدان" ونجله "وديع"، والمواطن "إسماعيل رضوان"، ووالد الشهيد "وليد"، والشاب "نهاد رضوان"، و"محمود حسن سلامة"، و"محمد بلال رضوان"، عقب اقتحام منزالهم في البلدة وتفتيشها.

أضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، وداهمت ما يقارب 15 منزلا، وقامت بتدمير محتويات بعض المنازل عرف من بينها منزل المواطن "عارف سليم"، وسرقة مصاغ ذهبي من منزل المواطن "علاء رضوان"، في حين انسحبت من البلدة بعد اقتحام استمر لـ3 ساعات متواصلة.

في السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية، أن آليات عسكرية اقتحمت قرية النبي الياس شرق قلقيلية، وجابت في شوارعها وداهمت عدة منازل عرف من بينها منزل يعود لعائلة "حنون"، حيث حطمت محتويات المنزل قبل الانسحاب منه.