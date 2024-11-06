الرئيس التركي يهنئ ترامب على فوزه في الانتخابات الأمريكية

(مصراوي)

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المرشح الجمهوري دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد "معركة عظيمة" على حد تعبيره.

وقال أردوغان، في منشور عبر حسابه على منصة إكس "أهنئ صديقي دونالد ترامب لفوزه في الانتخابات بعد معركة عظيمة".

وأعرب أردوغان عن أمله في أن "تتعزز العلاقات التركية الأميركية، وأن تنتهي الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، خاصة القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية".

وتابع أردوغان أنه سيتم بذل المزيد من الجهود من أجل "عالم أكثر عدلاً.. آمل أن تكون الانتخابات مفيدة لشعبنا الصديق والحليف في الولايات المتحدة وللبشرية جمعاء".