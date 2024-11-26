هيئة فلسطينية: 407 اعتداءات ضد قاطفي الزيتون

رام الله- (د ب أ)

كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان عن أن "جيش الاحتلال والمستعمرين نفذوا 407 اعتداءات ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من الشهر الماضي وحتى الآن".

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن شعبان قوله إن "الاعتداءات شملت عنفًا جسديًا، أدى إلى استشهاد مواطن ومواطنة في نابلس وجنين على التوالي، إضافة إلى حملات اعتقالات ومنع وصول وترهيب".

وأوضح أن "الاعتداءات توزعت بين 120 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال، 242 اعتداءً من قبل المستعمرين، و45 اعتداءً مشتركًا بين الجانبين".

وأشار إلى أن معظم الاعتداءات تركزت في نابلس (160 حالة)، تلتها سلفيت (58 حالة) ثم الخليل (54 حالة).





