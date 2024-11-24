لم تهتز له شعرة.. رد فعل مسن لبناني أثناء وقوع غارة إسرائيلية (فيديو)

(مصراوي)

وثقت فتاة لبنانية رد فعل جدها المسن أثناء وقوع غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منطقة البسطة في العاصمة اللبنانية بيروت، حيث تم تداول الفيديو بشكل واسع.

وأثناء وقوع الغارة، لم يتحرك جفن للرجل المسن رغم قوة الضربة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن حزب الله اللبناني شن اليوم على إسرائيل نحو 200 صاروخ.