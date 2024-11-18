خلال عرض عسكري.. مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بأمريكا

وكالات

قُتل شخصان وأصيب 10 آخرون في إطلاق نار خلال عرض عسكري شعبي في نيو أورليانز الأمريكية، الأحد، وفقا لشرطة المدينة.

وقالت المشرفة على العرض آن كيركباتريك خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد: "هناك مشهدان مختلفان هنا. هناك حدثان مختلفان لإطلاق النار. يفصل بينهما 45 دقيقة".

وأضافت، أن 9 أشخاص أصيبوا ونقلوا إلى المستشفيات، مؤكدة أن كل هؤلاء الضحايا على قيد الحياة، بحسب روسيا اليوم.

ولفتت إلى أنه بعد حوالي 45 دقيقة، من إطلاق النار الأول في الخط الثاني من العرض اندلعت نيران أخرى، ووفقا للشرطة أصيب 3 أشخاص آخرين، مشيرة إلى أن إطلاق النار وقع داخل الحشد.

وقالت كيركباتريك، إن شخصين قتلا خلال إطلاق النار الثاني وآخر "في حالة حرجة للغاية".

وأكدت الشرطة، أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عمليات إطلاق النار مرتبطة لأنها وقعت بفارق 45 دقيقة.

ومسيرات "الخط الثاني" هي مواكب غير رسمية يقودها المجتمع، وغالبا ما تنظمها نوادي المساعدة الاجتماعية، وهي جزء من التراث الثقافي الغني بين مجتمع السود في المدينة.

كما أنها تدل على الأشخاص الذين يتبعون موكب الفرقة النحاسية الرئيسي أي "الخط الأول" للعرض العسكري.