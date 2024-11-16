الحوثيون: استهدفنا بمسيرة هدفا حيويا بإيلات

وكالات

أعلن المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحي سريع أنهم استهدفوا "بمسيرات موقعا حيويا في منطقة أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة".

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قال إنه يرفض تمامًا أي صفقة لتبادل الأسرى يمكن أن تؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة.

وأضاف سموتريتش في تصريحاته: "أعتقد أنه يجب إقامة مستوطنة في غزة".

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وافقا على رفع وتيرة الضربات في لبنان للضغط على حزب الله.