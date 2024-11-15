إعلام عبري: سماع دوي 5 انفجارات في منطقة حيفا

وكالات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بسماع دوي عدة انفجارات في المناطق المحيطة بحيفا.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن عدة صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنباء عن اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي لصاروخين، من دون أن تحدد اتجاههما.

فيما قالت صحف أخرى أنباء عن صواريخ أطلقت من لبنان واستهدفت المناطق المحيطة بمدينة عكا وأخرى استهدفت مناطق محيطة بمدينة حيفا وخليجها والجليل الأعلى.

ولم يصدر حتى الآن أي معلومات عما إذا نجمت أي أضرار جراء هذه الصواريخ، كما لم يصدر بيان عن حزب الله بشأن إطلاق صواريخ على إسرائيل، حتى اللحظة.