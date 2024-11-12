قطر... قرار أميري بتعديل وزاري يشمل 6 حقائب

الدوحة - (د ب أ)

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تضمن تغييرات في حقيبة الدفاع ورئاسة الديوان الأميري وجهاز أمن الدولة.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، نص الأمر على تعيين الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع، مشيرة إلى أن التعديل شمل أيضا أسماء خمسة وزراء.

وأدى الوزراء الذين شملهم الأمر الأميري اليمين القانونية بالديوان الأميري صباح اليوم بحضور الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

كما أصدر أمير قطر أمرا أميريا بتعيين عبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي رئيسا للديوان الأميري، وتعيين مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرا للدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

كما أصدر أمير قطر أمرا بتعيين خلفان بن علي بن خلفان البطي الكعبي رئيسا لجهاز أمن الدولة، وتعيين محمد سيف سعيد السويدي رئيسا تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار.

كما أصدر أمير قطر قرارا أميريا بتشكيل مجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعيين مدير عام لمؤسسة حمد الطبية.







