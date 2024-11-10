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استشهاد 17 شخصًا لجيش الاحتلال استهدف قرية في جنوب لبنان

01:01 م الأحد 10 نوفمبر 2024

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بيروت - (د ب أ)

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الأحد، إن 17 شخصًا استشهدوا في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قرية في جنوب لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، أن "الحصيلة غير النهائية لشهداء ديرقانون راس العين وصلت إلى 17 بعد انتشال جثمان آخر".

ووفق الوكالة، "لا تزال فرق الدفاع المدني التابع لجمعية كشافة الرسالة الاسلامية والهيئة الصحية الاسلامية والصليب الأحمر تعمل على التفتيش عن عدد من المفقودين تحت الأنقاض في المبنى الذي دمره العدو الاسرائيلي في بلدة ديرقانون راس العين مساء أمس".

بيروت جيش الاحتلال لبنان إسرائيل
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