وزير إسرائيلي يُجري زيارة سرية لروسيا لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار في لبنان



(مصراوي)



قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أجرى زيارة سرية لروسيا في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

وفي وقت سابق، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلًا عن مصادر، إن تل أبيب تدرس إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار محدود زمنيا في لبنان.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن ديرمر، غادر إلى الولايات المتحدة من أجل مناقشة التفاصيل بشأن التوصل إلى تسوية مع لبنان.

يأتي ذلك مع الحديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان، وهو ما يأتي تزامنا مع الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والتي انتهت بفوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب على المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس.