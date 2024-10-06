إسرائيل تزيد من وتيرة عملياتها بغزة ولبنان قبل الذكرى السنوية لـ7 أكتوبر

تل أبيب - (د ب أ)

قبل يوم واحد من إحياء الذكرى السنوية لهجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس، تواجه إسرائيل حربا متعددة الجبهات بلا نهاية واضحة، حيث أرسلت قوات إلى شمال غزة واستمرت في شن هجمات جوية مكثفة وهجوم بري محدود في لبنان.

وفي الوقت نفسه، تدرس حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كيفية الرد على إيران، التي أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على الدولة اليهودية الأسبوع الماضي.

كما أن القوات الأمنية في إسرائيل وفي الخارج في حالة تأهب قصوى تحسبا لوقوع هجمات محتملة من وكلاء إيران في هذا التاريخ الرمزي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي هجومًا جويا وبريا في غزة خلال الليل، يُعتقد أنه الأكبر منذ شهور، مما يبرز تعقيد هزيمة حماس بعد عام من اقتحام حركة المقاومة الفلسطينية إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن 26 شخصا لقوا حتفهم بعد ضربة جوية على دير البلح استهدفت مدرسة سابقة ومسجدا أصبحا ملجأ للنازحين.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه المنشآت كانت تستخدم كمراكز قيادة لحماس، وتم وضعها عمدا في البنية التحتية المدنية.