حزب الله يستهدف مدينة ‏صفد ومستوطنة دان الإسرائيلية بالصواريخ

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت استهداف مدينة ‏صفد وأطراف مستوطنة دان الإسرائيلية بالصواريخ .

وقال حزب الله في بيان "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‏مدينة ‏صفد المحتلة بصلية صاروخية، كما استهدفوا مرابض وتجمعات العدو في أطراف مستعمرة دان بصلية صاروخية كبيرة".

وكان حزب الله أعلن في بيانات منفصلة سابقة اليوم أن عناصره اشتبكوا مع قوة مشاة إسرائيلية في محيط البلدية في بلدة العديسة الجنوبية، واستهدفوا تجمعًا لجنود إسرائيليين في كفريوفال وكفار جلعادي الإسرائيليتين وفي خلة عبير في يارون الجنوبية بالصواريخ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في أول الشهر الجاري بدء عملية برية مركزة في جنوب لبنان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.





