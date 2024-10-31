الرياض: طهران أبلغتنا أن استمرار التصعيد الإقليمي لن يصب في صالحها

(وكالات)

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم الخميس، إن طهران أبلغت المملكة العربية السعودية بأن استمرار التصعيد الإقليمي في المنطقة لن يصب في صالحها.

يأتي ذلك بعد تهديد الحرس الثوري الإيراني، بتوجيه ضربات "ساحقة" لإسرائيل خلال الأيام المقبلة للرد على الهجوم الذي وقع السبت الماضي ضد إيران.

وقالت إسرائيل، إن الهجوم جاء للرد على الضربة الصاروخية الإيرانية التي وجهتها طهران ضد تل أبيب مطلع أكتوبر الجاري.