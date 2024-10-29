جنوب إفريقيا تُقدم الأدلة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

وكالات

قالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان لها إنها قدمت أدلة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، يوم أمس الاثنين.

وذكر البيان أن الوثيقة، التي لن يتم نشرها، تحتوي على أكثر من 750 صفحة من الأدلة المدعومة بمستندات وملاحق تزيد عن 4000 صفحة.

وشدد البيان على أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى وقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بالوسائل السلمية، قائلًا: "إسرائيل تتمتع بحصانة غير مسبوقة من أجل انتهاك القانون والأعراف الدولية".

وفي ديسمبر الماضي، قدمت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها بانتهاك القوانين الدولية المتعلقة بـ "الإبادة الجماعية" خلال حربها في قطاع غزة، وطلبت من المحكمة أن تأمر تل أبيب بوقف الحرب.

وقالت رئاسة جنوب إفريقيا، إن الأدلة "تظهر كيف انتهكت حكومة إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال تعزيز تدمير الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، وقتلهم بمجموعة متنوعة من الأسلحة المدمرة، وحرمانهم من الوصول إلى المساعدات الإنسانية".