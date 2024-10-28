رئيسا وزراء الهند وإسبانيا يدشنان أول مصنع خاص لإنتاج الطائرات العسكرية

فادودارا (الهند)- (د ب أ)

دشن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الاثنين أول مصنع خاص لإنتاج الطائرات العسكرية، مما يعزز من طموحات نيودلهي لزيادة حجم التصنيع المحلي في قطاعي الدفاع والطيران.

وافتتح رئيسا الوزراء مجمع تاتا للطائرات، وهو مركز التصنيع الذي سوف ينتج طائرة إيرباص سي-295 العسكرية بالتعاون مع شركة إيرباص إسبانيا، والتي من المقرر أن تستخدمها القوات الجوية الهندية.

وقال سانشيز إن المشروع يمثل انتصارا لرؤية مودي" لتحويل الهند إلى قوة صناعية ودولة جاذبة للاستثمار والتعاون بين الشركات".

وأضاف " هذه الشراكة بين إيرباص وتاتا سوف تساهم في تقدم قطاع الطيران الهندي، كما أنها ستفتح أبوابا جديدة أمام شركات أوروبية أخرى".

ووفقا للاتفاق الذي تم توقيعه عام 2021، وتبلغ قيمته 5ر2 مليار دولار، فإن إيرباص سوف ترسل أول 16 طائرة من خط تجميعها النهائي في إشبيلية في إسبانيا- وقد تم إرسال ستة منها إلى القوات الجوية الهندية حتى الآن. وسوف تنتج شركة تاتا ادفانسد سيستمز 40 من هذه الطائرات في مصنع فادودارا، الذي من المتوقع أن يطرح أول طائرة سي -295 في الهند عام 2026.

وتعد هذه الزيارة أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء إسباني للهند منذ 18 عاما.

ويذكر أن حجم التجارة الثنائية بين الدولتين بلغ نحو 10 مليارا دولار حتى عام 2023.

ومن المتوقع أن يوقع مودي وسانشيز اتفاقيات لتعزيز العلاقات والتعاون في عدة مجالات مثل التجارة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والدفاع، حسبما قالت الحكومة الهندية في بيان.