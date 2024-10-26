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الكنيست: المجلس المصغر امتنع عن توجيه ضربة إستراتيجية لإيران

12:34 م السبت 26 أكتوبر 2024

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال عضو الكنيست الإسرائيلي فلاديمير بلياك: إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاسدة وفاشلة لا تعرف كيف تنتصر ولا تدفعنا باتجاه تحقيق أهداف الحرب.

وأضاف عضو الكنيست الإسرائيلي، أن المجلس المصغر امتنع عن توجيه ضربة إستراتيجية لنظام لإيران واكتفى برد يمكن استيعابه.

وأوضح أن هناك فجوة عميقة بين التصريحات المضطربة لنتنياهو وأعضاء المجلس المصغر بشأن إيران وبين الواقع على الأرض.

الكنيست الإسرائيلي فلاديمير بلياك بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
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