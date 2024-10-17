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BBC

إصابة شخصين إثر الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية في سوريا

08:00 ص الخميس 17 أكتوبر 2024

الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية- أرشيفية

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وكالات

أكد مصدر عسكري سوري، أن الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية أسفر عن إصابة مدنيين اثنين وأضرار مادية، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وقال التلفزيون السوري، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا استهدف مدينة اللاذقية، بحسب روسيا اليوم.

وأكدت مصادر محلية سورية، سماع دوي انفجارات في مدينة اللاذقية ومحيطها وأن والدفاعات الجوية تتصدى لهجوم إسرائيلي.

وأكدت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن اللاذقية تتعرض لهجوم إسرائيلي، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية.

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