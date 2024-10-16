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الناس هربوا للشوارع وأضرار أصابت السيارات.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تركيا (فيديو)

01:13 م الأربعاء 16 أكتوبر 2024

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(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة شرق تركيا صباح اليوم، وفقًا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقد وقع الزلزال على بعد 47 كيلومترًا من مدينة ملاطية التي يعيش فيها حوالي 441 ألف نسمة، وبلغ عمق الهزة الأرضية تسعة كيلومترات.

من جهتها، أفادت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال الذي بلغت قوته 5.9 درجة شعر به السكان في ثلاث محافظات تركية، مشيرة إلى أن مركز الزلزال كان في بلدية كالي بمحافظة ملاطية، بينما تأثر به سكان محافظتي ديار بكر وإيلازيج المجاورتين.

وتسبب الزلزال في حالة من الذعر بين السكان مع وقوعه في الساعة الـ10 صباحا بالتوقيت المحلي، ودفع عدد كبير من المواطنين إلى النزول إلى الشوارع وترك منازلهم.

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من جانبه صرح وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن فرق إدارة الكوارث بدأت بتقييم الأضرار المحتملة جراء الهزة، بينما ذكرت وسائل إعلام تركية أن عدد من السيارات تعرضت لأضرار جراء الزلزال. ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن.

زلزال تركيا مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي
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