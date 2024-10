الناس هربوا للشوارع وأضرار أصابت السيارات.. زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب تركيا (فيديو)

(وكالات)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة شرق تركيا صباح اليوم، وفقًا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

6.1-magnitude earthquake strikes eastern #Türkiye



Tremors were felt across at least three provinces, according to European seismologists and reports from NTV #earthquake #deprem #sismos #turkiye #malatya #Elazığ pic.twitter.com/0Fl7TMBu6Q