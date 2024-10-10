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BBC

جرافات إسرائيلية تدمر تمثال قاسم سليماني بـ"منتزة إيران" جنوبي لبنان

05:11 م الخميس 10 أكتوبر 2024

جرافات إسرائيلية تدمر تمثال قاسم سليماني

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(وكالات)

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على تدمير "منتزه إيران" في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان، بما في ذلك تمثال لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية عام 2020 في بغداد.

أظهر مقطع فيديو جرافة إسرائيلية وهي تقوم بسحب تمثال سليماني بعد أن قامت بتحطيمه، في مشهد أثار ردود فعل واسعة.

ويقع "منتزه إيران" على بعد 400 متر فقط من الحدود الإسرائيلية، في منطقة بوابة فاطمة ببلدة كفر كلا في جنوب لبنان، وقد تم إنشاء هذا المنتزه عقب حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل، ليصبح رمزًا للتضامن الإيراني مع لبنان وحزب الله.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع مصورة تظهر جنودًا إسرائيليين يرفعون العلم الإسرائيلي بجوار تمثال سليماني في بلدة مارون الراس، في مشهد استفزازي للسكان المحليين.

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