إيران تتوعد برد حاسم علی أي إعتداء على أراضیها أو مصالحها أو رعایاها

طهران - (د ب أ)

أكدت الممثلیة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن أي هجوم على "أراضي إيران أو مصالحها أو رعاياها خارج الحدود سيواجه ردا حاسما"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأربعاء.

وردا على سؤال بعض وسائل الإعلام بشأن الأنباء التي تناقلتها مصادر عن قیام الولايات المتحدة بنقل رسائل إلى إيران عبر وسطاء في غضون اليومين الماضيين، وأن طهران أیضا حذرت، أعلنت الممثلية الإيرانية أنه لم يتم تبادل مثل هذه الرسائل، "ومع ذلك، فإن السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي أنه إذا قام أي طرف بالاعتداء على أراضيها أو مصالحها ورعاياها خارج حدود إيران، فإنه سيقابل برد حاسم وقوي".

وكان مسؤول أمريكي قال أمس الثلاثاء، إن الرد الأمريكي على الهجوم الذي استهدف قاعدة "البرج 22" في الأردن بطائرة مسيرة وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يوم الأحد الماضي، سيأتي "خلال عدة أيام" وسيشمل قصف "عدة أهداف".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس الثلاثاء إنه قرر كيفية رد الولايات المتحدة على الهجوم الذي تنسب المسؤولية فيه إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران، دون إعطاء تفاصيل.