وزير خارجية الاحتلال يدعو المفوض العام للأونروا لتقديم استقالته من منصبه

بي بي سي

قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إنه ألغى اجتماعات مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، فيليب لازاريني، ودعاه إلى تقديم استقالته من منصبه في أعقاب اتهامات أفادت تورط بعض موظفي الوكالة في الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضاف "ألغيت للتو اجتماعات بين المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ومسؤولين من وزارة الخارجية في إسرائيل".

وقال كاتس إنّ موظفي الأونروا "شاركوا في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول، ويجب على لازاريني أن يستخلص النتائج ويستقيل من منصبه، فداعمو الإرهاب غير مرحب بهم هنا".