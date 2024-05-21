مصدر سعودي للقناة الـ12 العبرية: لا تطبيع مع إسرائيل دون حل الدولتين

(مصراوي)

نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مصدر سعودي، قوله، إن الرياض لن تعقد اتفاقيات تطبيع مع تل أبيب، دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف القناة العبرية عن اسمه، أنه لن يكون هناك تطبيع مع الحكومة الإسرائيلية الحالية في ظل عدم تطبيق حل الدولتين، قائلًا "لن يكون هناك سلام مع السعودية دون الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأوضح المصدر السعودي، أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل لن يتم دون الحصول على ضمانات حقيقية بتطبيق حل الدولتين.

وكان المستشار الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان، قد تقدم بمقترح إلى إسرائيل من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ويتضمن المقترح الأمريكي بحسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية، تطبيق العلاقات بين الرياض وتل أبيب وتوفير دعما لتحالف يضم دول المنطقة بمواجهة إيران.

كما نص المقترح على إعلان إسرائيل عملها على خلف أفق سياسي لتطبيق حل الدولتين. وأشارت الهيئة العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يؤكد موقفه بشأن المقترح بعد.