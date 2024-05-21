قناص إسرائيلي يطلق النار على كل من يتحرك قرب مستشفى بجنين

مصراوي

أفاد مراسل قناة الجزيرة بأن قناصًا إسرائيليًا يطلق النار على كل من يتحرك بالقرب من مستشفى الشهيد خليل سليمان في جنين.

وفيما سبق قال المدير العام لوزارة الصحة في جنين للجزيرة، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف كل ما يتحرك على الأرض، ويمنع سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وأضاف أن الاحتلال يمنع دخول المصابين والكوادر الطبية إلى المستشفيات، والوضع الحالي لا يسمح بوصول سيارات الإسعاف إلى المصابين، كما أن الكادر الطبي غير كاف للتعامل مع العدد الكبير من الإصابات.

ولفت إلى أن اقتحام الجيش الإسرائيلي لجنين لا يزال مستمرا، فضلًا عن أنه يدمر البنية التحتية كليًا ويستهدف بطريقة مباشرة الكوادر الطبية وفرق الإسعاف.