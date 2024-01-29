رغم قرار العدل الدولية.. حماس: الاحتلال يستمر في ارتكاب مجازر بغزة

مصراوي

قال أسامة حمدان القيادي في حركة حماس، إن استهداف وكالة الأونروا يفاقم الوضع الإنساني الكارثي لسكان قطاع غزة.

وأضاف حمدان، أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال في غزة بعد صدور قرار محكمة العدل يؤكد إصراره على الاستمرار في جرائمه، مشيرا إلى أن استمرار الاحتلال في تصعيد عدوانه ضد المدنيين ومنع دخول المساعدات يضع تساؤلات حول دور المجتمع الدولي.

وتابع القيادي في حركة حماس، أن تدمير الاحتلال لمراكز إيواء الأونروا في غزة يضع علامات استفهام حول صمت دول العالم والمنظمات الدولية، موضحا أننا نستنكر ما جاء في تقرير مفوض الأونروا بوصفه مقاومتنا بالإرهاب وتجاهل الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال.

وأكمل، أن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيداً خلال الـ 48 ساعة الماضية في خان يونس وحدها، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل تصعيد عدوانه الهمجي ضد مستشفيات القطاع وإخراجها عن الخدمة عبر الحصار والقصف.

وأوضح حمدان، أن أكثر من7 آلاف حالة عاجلة تحتاج مغادرة غزة للعلاج في الخارج، مجددا الدعوة لفتح المعابر لإنقاذ حياتهم، مضيفا أن هناك جهود كثيرة تبذل حاليا للوساطة وخاصة من الأشقاء في مصر وقطر قائلا: "قدمنا مبادرات وأفكار محددة بشأن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لكنها قوبلت بالمراوغة من جانب الاحتلال".