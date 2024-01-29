ألمانيا تدين الهجوم القاتل على قوات أمريكية في الأردن

برلين - (د ب أ)

أدانت ألمانيا "بأشد العبارات" الهجوم القاتل على جنود أمريكيين في الأردن.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الاثنين بأن مثل هذا العمل "غير مسؤول تماما" نظرا للوضع المتوتر بالفعل في المنطقة.

وأضاف: "ننتظر من إيران أن تستخدم نفوذها على حلفائها في المنطقة لمنع اندلاع حريق لا يمكن السيطرة عليه ولا يمكن لأحد أن يكون له مصلحة فيه".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس الأحد عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة بضع وعشرين جنديا آخرين في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية موجودة على الحدود الأردنية مع سوريا.

وحملت الولايات المتحدة ميليشيات مدعومة من إيران المسؤولية عن الهجوم، وفي المقابل تنفي إيران هذه الاتهامات.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هذه هي أول مرة يلقى فيه جنود أمريكيون حتفهم في الشرق الأوسط منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.