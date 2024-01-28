ردًّا على مقتل 3 جنود.. نواب في الكونجرس يطالبون بايدن باستهداف إيران

مصراوي

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي "الكونجرس" ليندسي جراهام، اليوم الأحد، إنه يجب محاسبة إيران ووكلائها على هذا الهجوم الجبان.

وأوضح جراهام أنه عندما تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تفعل فإن إيران تفعل ما ينهيها عنه، مشيرا إلى أن خطاب إدارة بايدن ينزل على آذان صماء في إيران.

وإلى جانب ذلك طالب نواب في الكونجرس الأمريكي إدارة بايدن باستهداف العاصمة الإيرانية طهران ردا على الهجوم على قواتهم بشمال شرق الأردن اليوم.

من جهتها أعربت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، إن الأمريكيين حزينين لمقتل 3 جنود في شمال شرقي الأردن.

وأكد مسؤولان أمريكيان، أنه يجري نقل بعض العسكريين الأمريكيين الجرحى من قاعدة بالأردن بعد هجوم الطائرة المسيرة.

سبق وأن نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤولين، تصريحات يشيرون فيخا إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 في هجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا.

وأوضح المسؤولون أن هذه أول مرة يقتل فيها جنود أمريكيون في هجمات على مصالح أمريكية منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

من جهتها أكدت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مقتل ٣ جنود وإصابة 25 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وأشارت البنتاجون إلى أن ما تعرضت له قواتها في الأردن تصعيد خطير.