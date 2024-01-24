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BBC

أمريكا تستنكر الهجوم على مركز لإيواء النازحين في خانيونس

10:54 م الأربعاء 24 يناير 2024

وزارة الخارجية الأمريكية

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بي بي سي

استنكرت الولايات المتحدة الهجوم الذي استهدف يوم الأربعاء، مدرسة تابعة للأونروا في خان يونس، جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين الفلسطينيين من مناطق مختلفة في القطاع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إجراءات حماية المدنيين التي تم اتخاذها حتى الآن لم تكن كافية، داعية لحماية المدنيين في القطاع، واحترام مرافق الأمم المتحدة التي يلجأ إليها المدنيون في غزة.

وطالبت الخارجية الأمريكية، بحسب رويترز، بالسماح لدخول المزيد من المساعدات والمواد الغذائية والإمدادات المنقذة للحياة إلى غزة.

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BBC
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