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BBC

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون لإسقاط حكومة نتنياهو

10:58 م الإثنين 17 يونيو 2024

ارشيفية

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وكالات

أفاد مراسل الجزيرة بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون عند مبنى الكنيست في القدس مطالبين بإسقاط الحكومة وانتخابات مبكرة.

كانت معطيات رسمية إسرائيلية، كشفت أن 8 آلاف و663 جنديا إسرائيليا وصلوا إلى أقسام إعادة التأهيل النفسي والبدني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.

ووفق معطيات قدتها وزارة الدفاع للكنيست، فإن الإصابة الأكثر شيوعا هي إصابة الأطراف بنسبة 42%، ورد الفعل العقلي وما بعد الصدمة بنسبة 21%، والإصابات الداخلية 9%، وإصابات العمود الفقري 7%، والأذنين 8%، والعينين 2%.

وأوضحت أن 35% من الجرحى، الذين يعالجون في جناح إعادة التأهيل، يعانون من أذى نفسي.

وقتل 662 جنديا إسرائيليا وأصيب 3 آلاف و848 منذ بداية الحرب على غزة، وفق الجيش، الذي يواجه اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر.

إسقاط حكومة نتنياهو الكنيسة حرب غزة طوفان الأقصى
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